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ضبط راكب لبناني لمحاولته تهريب 1000 قرص لعلاج السمنه

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ضبط راكب لبناني لمحاولته تهريب 1000 قرص لعلاج السمنه ضبط راكب لبناني لمحاولته تهريب 1000 قرص لعلاج السمنه

المطار- أرشيفية

احبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب 1000 قرص دواء لعلاج السمنه مع راكب لبنانى قادم من بيروت وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه .

اثناء قيام ركاب طائرة خطوط الشرق الاوسط القادمة من بيروت بانهاء اجراءات الوصول الخاصه بهم اشتبه احمد فوزى مامور صاله الوصول فى راكب لبنانى الجنسيه قادم على الطائرة و ابلغ ابراهيم عبد الرحمن رئيس الوردية الذى امر بتفتيشه ليتبين انه يخفى 1000 قرص دواء لعلاج السمنه فى حقائبه بين طيات ملابسه ، امر احمد حسن رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعه و تحريز المضبوطات بوديعه الجمارك واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الراكب .

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