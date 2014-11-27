ضبط راكب لبناني لمحاولته تهريب 1000 قرص لعلاج السمنه

احبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب 1000 قرص دواء لعلاج السمنه مع راكب لبنانى قادم من بيروت وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه .

اثناء قيام ركاب طائرة خطوط الشرق الاوسط القادمة من بيروت بانهاء اجراءات الوصول الخاصه بهم اشتبه احمد فوزى مامور صاله الوصول فى راكب لبنانى الجنسيه قادم على الطائرة و ابلغ ابراهيم عبد الرحمن رئيس الوردية الذى امر بتفتيشه ليتبين انه يخفى 1000 قرص دواء لعلاج السمنه فى حقائبه بين طيات ملابسه ، امر احمد حسن رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعه و تحريز المضبوطات بوديعه الجمارك واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الراكب .