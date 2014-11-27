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القبض على 7 عناصر مشتبه فيهم وتدمير 49 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بالعريش

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القبض على 7 عناصر مشتبه فيهم وتدمير 49 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بالعريش القبض على 7 عناصر مشتبه فيهم وتدمير 49 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بالعريش

قوات الجيش المصري في سيناء

أسفرت الحملة الأمنية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن القبض على 7 أشخاص مشتبها فيهم وتدمير عدد 49 بؤرة إرهابية وعدد 32 سيارة و24 دراجة بخارية و4 مخازن مخدرات ووقود .

وأعلنت المصادر الأمنية أمس الأربعاء – أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح .. حيث تم القاء القبض على 7 أشخاص مشتبها فيهم ، وجارى فحصهم للتأكد من تورطهم فى الأحداث .

كما تم تدمير عدد 49 بؤرة إرهابية من المنازل ( 10 ) والعشش ( 39 ) التى تستخدمها العناصر التكفيرية كأماكن للتجمع وقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة .. الى جانب حرق وتدمير عدد 32 سيارة أنواع متعددة ، والتحفظ على 3 سيارات أخرى وجارى فحصها .. وكذا حرق وتدمير عدد 24 دراجة بخارية بدون لوحات أو تراخيص خاصة بالعناصر التكفيرية .. علاوة على حرق وتدمير عدد 4 مخازن منها 3 مخازن مخدرات ومخزن وقود .

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