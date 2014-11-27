راشد المعلا: المبادرات الوطنية تعبّر عن الوفاء للقيادة

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن شعب الإمارات والمقيمين على أرضها ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار، وهم يعبّرون عن وفائهم وحبهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمختلف المبادرات الوطنية، ومنها المشاركة في هذا الماراثون البارز منذ انطلاقته في النسخة الأولى.

تنمية

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، صباح أمس، معرض الصور الخامس الذي نظمته جمعية الصحافيين، بالتعاون مع مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في أم القيوين، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 43، كما وقّع سموه، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أم القيوين، وثيقة ماراثون رسالة الوفاء للقائد التي تعبّر عن حب أبناء الوطن لقائد مسيرة التنمية والحضارة والوفاء، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما وقع سموه على مبادرة «العلم الرقمي» التي أطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ضمن فعاليات الاحتفال بحملة العلم، تحت شعار «ارفعه عالياً.. ليبقى شامخاً»، بهدف الوصول إلى مليوني توقيع، على أن يتم الانتهاء من التوقيع باختتام احتفالات اليوم الوطني 43 في الخامس من ديسمبر المقبل.

تشريف

ووصف سمو ولي عهد أم القيوين الماراثون التشريفي بالمميز، وإحدى المبادرات الفاعلة التي من خلالها يعبّر أبناء الإمارات عن وفائهم وحبهم لقيادتهم الرشيدة والعرفان لصاحب المسيرة رئيس الدولة، معبّراً سموه عن سعادته بما وصل إليه ماراثون الوفاء للقائد من مستوى تنظيمي وتشريفي متميز، فضلاً عن الوصول إلى تنظيمه للنسخة الرابعة، ما يشير إلى نجاح تنظيمه وتميزه.

وتفقد سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، يرافقه محمد يوسف، رئيس جمعية الصحافيين، وعبدالله بوعصيبة، مدير المركز الثقافي في أم القيوين، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، المعرض الذي ضم 130 صورة فوتوغرافية، تعبّر عن مراحل قيام الاتحاد. وكرم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الجهات والأفراد المشاركين في الفعاليات، وقدمت جمعية الصحافيين درعاً لسموه.