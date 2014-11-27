سلطان ومنصور بن زايد والشيوخ يحضرون عرساً جماعياً لقبيلة المناصير

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الحفل الذي أقامته قبيلة المناصير، بمناسبتي اليوم الوطني الـ43 لدولة الإمارات، والعرس الجماعي لعدد 81 من أبنائها، وذلك بميدان الاحتفالات في الوثبة.

كما حضر الاحتفالات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الدوائر المحلية والأعيان، وكبار أبناء القبائل، وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وقدم سمو الشيوخ التهاني لأعيان قبيلة المناصير، وفي مقدمهم الشيخ مبارك بن قران المنصوري، وعبيد بن سعيد المنصوري، وناصر بوقبي المنصوري، وأنسباء وأصهار المناصير من القبائل الأخرى.

وشارك سمو الشيوخ في السلام على المعاريس وتهنئتهم، وتمنوا لهم حياة زوجية موفقة، ملؤها الرفاه والبنون، ودعوا الله عز وجل لهم بالتوفيق، وأن يرزقهم الذرية الصالحة، التي تقر بها أعينهم وتفرح بها قلوبهم.

وعبر العرسان عن سعادتهم وفرحتهم بحضور سمو الشيوخ لعرسهم الجماعي، واتفقوا على أنهم محظوظون بهذا العرس، الذي يأتي في مناسبة عزيزة على نفوسهم، وفي إطار احتفالات الدولة باليوم اليوطني الثالث والأربعين لقيام الاتحاد.

من جانبهم أكد أعيان قبيلة المناصير أن فرحتهم هي فرحة وطن بأكمله، وقد زادها توفيق الله تعالى لهم بجمع شمل هذا العدد الكبير من أبنائهم على زوجاتهم من بنات الوطن، وتوجها حضور سمو الشيوخ، الذين يحرصون دائما على مشاركة مواطنيهم جميع مناسباتهم، ما يشعرهم بالتلاحم والتكاتف، ويزيد من صلات القربى وأواصر المودة بينهم.