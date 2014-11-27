شاهين لعائشة: أنت ديمقراطية في الكتابة وديكتاتورية في الحوار

الشباب كانوا الفئة العمرية الطاغية على حضور المنتدى، مما يبشر بجيل جديد ودماء مختلفة في الإعلام مستقبلا، وهو ما طالب به بالفعل عدد من المتحدثين.

علا التصفيق عندما علق ظاعن شاهين في معرض حديثه عن حرية الصحافة، حيث أشار الى ان الصحف العربية إذا انتقدت مدير شركة آسيوية فلا مشكلة على الإطلاق، أما إذا وجهت نقداً بسيطاً لأحد الوزراء فكأنها مست أمراً مقدساً.

قاطعت الكاتبة عائشة سلطان حديث ظاعن شاهين عدة مرات على المنصة، فقال لها مازحا « انت ديموقراطية في الكتابة ودكتاتورية في الحوار».

جرى جدل ظريف بين عائشة سلطان وظاعن شاهين عندما وصفت عائشة التلفزيونات بأنها للترفيه، فاعترض شاهين قائلا : « لدينا أكاديميون في القاعة هنا لم يقل احد منهم ان التلفزيون ترفيهي، كما ان نشرات الاخبار والتحليلات السياسية التي تقدمها عشرات القنوات لا يمكن تصنيفها تحت اسم الترفيه»

أحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد قال: « هامش الحرية متاح لكننا لا نستخدمه».

أصر محمد العتيبة رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال على التحدث باللغة الإنجليزية، فوافقت مديرة الجلسة عائشة سلطان في البداية على مضض، إلا أنها تمكنت من إقناعه في النهاية بإكمال الجلسة بالتحدث باللغة العربية.

تميز المنتدى بالتنظيم الدقيق حيث لم تستغرق عملية تسجيل دخول المشاركين سوى دقائق فقط، مع وجود عدد كبير من المتطوعين والعاملين لتسهيل جلوس وانتظام قاعات الحوار.

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