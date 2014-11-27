«محمد بن راشد فارس العرب» فيلم وثائقي يجسد محطات مشرقة

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة جائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب في دبي، نظمت الجائزة احتفالاً كبيراً باليوم الوطني، صباح أمس، في جمعية النهضة النسائية بدبي، تحت عنوان «نحن للوطن الولاء والانتماء»، من خلال منظومة حوارية في صفحات كتاب «إلى أبي محمد بن راشد فارس العرب مع التحية»، وهو الكتاب الذي أصدرته الجائزة وأهدته حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة.

وتضمن الاحتفال عرض عمل فني استثنائي من خلال فيلم وثائقي بعنوان «محمد بن راشد فارس العرب» يجسد بعض إشراقات ومحطات سموه المشرقة والرائدة والمعززة للبناء والتطور والإنجاز .

ورفعت أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة الوفية لدولتنا الغالية وشعب الإمارات أسعد شعب في العالم، مشيرة إلى أن احتفالنا باليوم الوطني المجيد 43 انسجاما مع برنامج للوطن الولاء والانتماء ذلك الشعار الخالد الذي تحتفل به جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والشباب والفتيات.