الصورة والكلمة الصادقة تعكسان منجزات وثقافة الأمة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية تنظيم وعقد المنتديات الإعلامية من أجل تبادل الخبرة بين صحافيي الدولة وزملائهم العرب، وذلك للنهوض بمستوى إعلاميينا وغيرهم إلى مستويات عالمية، معتمدين في ذلك على التقنيات الحديثة التي تضعها دولتنا وحكومتنا في خدمة الإعلام والإعلاميين، وتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم في هذا القطاع الحيوي، الذي بات يشكل دون منازع لسان حال الأمة ونبضها ومرآتها، التي تعكس من خلال الصورة والكلمة الصادقة منجزات أي أمة أو دولة عربية أو أجنبية، وثقافتها، وقيم وتقاليد مجتمعها.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبراج الإمارات في دبي، نخبة من الإعلاميين والصحافيين المواطنين والعرب، المشاركين في أعمال منتدى الإعلام الإماراتي في نسخته الثانية، وكذلك مجموعة من الإعلاميين العرب، الذين يزورون الدولة، بدعوة من المجلس الوطني للإعلام، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 43.

وصافحهم سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مرحباً سموه بممثلي الوسائل الإعلامية والصحافية المحلية والعربية، ومتمنيا لمنتداهم النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من استضافته.

وأثنى سموه على فكرة تنظيم هذا التجمع الإعلامي الإماراتي والعربي، الذي يشرف عليه نادي دبي للصحافة، ويتعاون لإنجاح هذا الحدث مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية كرعاة.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وابراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، ومنى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، إلى جانب عدد من القيادات الإعلامية والصحافية الوطنية والعربية.