أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

من الأجمل بتصميم Anne Hathaway ..Tom Ford أم Fergie

Google+ Print
من الأجمل بتصميم Anne Hathaway ..Tom Ford أم Fergie من الأجمل بتصميم Anne Hathaway ..Tom Ford أم Fergie

حضرت مغنية البوب الشهيرة Stacy Ferguson المعروفة باسم Fergie حفل Life Ball في مدينة فينا مؤخرًا متألقة خلال حملها بفستان جميل باللون الأسود من تصميم Tom Ford.
ذكّرتنا إطلالة النجمة Fergie، بإطلالة الممثلة Anne Hathaway التي ارتدت نفس هذا الفستان خلال العرض الأول لفيلم 'Les Miserables' في نيويورك أواخر العام الماضي.
ارتدت Anne Hathaway الفستان بالطريقة التي ظهر بها على العارضة بحذاء ذو تصميم جرئ وملفت، بينما اختارت النجمة أنّ تنسّقه مع حذاء جميل من Valentino.
أي النجمتين بدت الأجمل بهذا الفستان Anne Hathaway أم Fergie؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي