من الأجمل بتصميم Anne Hathaway ..Tom Ford أم Fergie

حضرت مغنية البوب الشهيرة Stacy Ferguson المعروفة باسم Fergie حفل Life Ball في مدينة فينا مؤخرًا متألقة خلال حملها بفستان جميل باللون الأسود من تصميم Tom Ford.

ذكّرتنا إطلالة النجمة Fergie، بإطلالة الممثلة Anne Hathaway التي ارتدت نفس هذا الفستان خلال العرض الأول لفيلم 'Les Miserables' في نيويورك أواخر العام الماضي.

ارتدت Anne Hathaway الفستان بالطريقة التي ظهر بها على العارضة بحذاء ذو تصميم جرئ وملفت، بينما اختارت النجمة أنّ تنسّقه مع حذاء جميل من Valentino.

أي النجمتين بدت الأجمل بهذا الفستان Anne Hathaway أم Fergie؟