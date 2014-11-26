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بالصور.. المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أعمال تخريبية يوم الجمعة‎

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unnamed (2)شدد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على منع تحركات المركبات المحملة بالطوب الأبيض في كافة نقاط التفتيش بالطرق اعتبارات من مساء غد الخميس ،مع التنبيه على إدارة المحاجر باتخاذ اللازم لذلك ، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات في مجالس المدن مع التنبيه عليها بالإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ.
> جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم مع رؤساء المدن والقرى ومديري الخدمات بالمحافظة للاطمئنان على كافة الإجراءات التي من شأنها مواجهة أية أعمال تخريبية يوم الجمعة القادم .
> حضر الاجتماع اللواء أسامه متولي مدير الأمن واللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة، وقال المحافظ إن من يحرق الوطن ويقطع الطريق ويخرب محطات الكهرباء فهو خائن وسيتم التعامل معه بمنتهى القوة والحزم ،كما وجه المحافظ خلال الاجتماع مديرية الطرق بالتنسيق مع الوحدات المحلية بتجهيز كافة المعدات الثقيلة من لوادر وأوناش لإزالة أية عمليات إغلاق للطرق المؤدية للمدينة،وتواجد عربات الإسعاف في أماكنها على أن تكون جاهزة للدفع في أي اتجاه ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمجابهة أية حالات طارئة .
>unnamed (3)كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لشركة الكهرباء وتامين الخطوط الرئيسية والفرعية والضغط العالي والمنخفض إلى جانب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل نوبتجيات بصفة دائمة للتغلب على أي مواقف طارئة وفتح غرف العمليات بالشركتين،وتامين الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي والأهداف الحيوية وخاصة الكباري . من جانبه أكد اللواء أسامه متولي مدير الأمن على جاهزية أجهزة الأمن في المحافظة لمواجهة أية أعمال تخريبية يوم الجمعة القادم وقال من سيتعدى على أية منشاة حكومية سيواجه بمنتهى القوة والردع ،موضحا أن هناك رؤية أمنية واضحة للموقف الحالي وتامين جيد لكافة المنشات وسيمر هذا اليوم مثله مثل باقي الأيام ،وعلينا عدم الاستهانة بأية معلومة تصل إلينا، وأكد أنه سيتم تأمين المنشات الحيوية بالكامل وعليها تواجد أمنى مستمر.

 

unnamedوجه اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة عقد اجتماع مع القائمين على العمل في الوحدات المحلية والقرى التابعة لشرح الموقف بشكل تفصيلي ونقل كافة الإجراءات إليهم ومن ثم نقلها للعمد والمشايخ في جميع القرى ،ووضع خطة لتامين المحاور الرئيسية والعمل على فتح الطرق بشكل فوري في حالة إغلاقه وأوضح أن هناك إجماع شعبي على تأمين المساجد والكنائس .

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