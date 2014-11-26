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الرئيس السيسي يواصل لقاءاته بباريس غدا لتعزيز العلاقات بين مصر و فرنسا

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الرئيس السيسي يواصل لقاءاته بباريس غدا لتعزيز العلاقات بين مصر و فرنسا الرئيس السيسي يواصل لقاءاته بباريس غدا لتعزيز العلاقات بين مصر و فرنسا

يواصل الرئيس عبد الفتاح لقاءاته خلال زيارته لفرنسا التي استهلها أمس حيث من المقرر ان يستقبل صباح غد الخميس بمقر إقامته بباريس ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية لبحث سبل تنشيط حركة التجارة البينية و جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية الى ، لا سيما في ضوء المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه القاهرة في مارس 2015.

كما يلتقي الرئيس السيسي برئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه و رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون و كذلك مع جون بيير رفاران رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و القوات المسلحة في مجلس الشيوخ لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب الجديد.

كما يبدأ صباح غد اجتماع المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال المشترك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين “ميديف” والتى تعد أكبر منظمة أعمال فى فرنسا و ذلك بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود.أشرف سالمان وزير الاستثمار ود. خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية و الفريق مهاب ميميش رئيس هيئة قناة السويس.

أ ش أ

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