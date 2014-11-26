محافظ بورسعيد وسفير بريطانيا يتفقدان مصنع الضفائر الكهربائية

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن بتفقد مصنع “سوموتومو إيجبت وايرينج سيستمز” المعروفة باسم “مصنع الضفائر الكهربائية” SEWS-Eg ببورسعيد.و الذي الواقع بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد .

> قال السفير البريطاني جون كاسن: إن المملكة المتّحدة ملتزمة بمساعدة مصر على تطوير اقتصاد مزدهر من شأنه خلق فرص عمل لجميع المصريين موكدا علي ان بورسعيد تمتلك بيئة خصبة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي والذي يساعد علي نجاح أي مستثمر واكد محافظ بورسعيد علي جاهزية المحافظة لاستقبال رجال الاعمال لاقامة أي مشاريع استثمارية توفر فرص عمل مشيرا بان فرص الاستثمار في بورسعيد كبيرة وخصوصا في منطقة شرق بورسعيد.

> وتقوم شركة سوموتومو إيجبت SEWS-Eg بإنتاج المكونات الكهربائية للسيارات. وقال كاسن: إن المملكة المتّحدة تقدم أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر – حيث بلغت قيمة الاستثمار البريطاني في العام الماضي 1.3 مليار دولار أمريكي.