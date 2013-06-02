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عائلة Smith على السجادة الحمراء في نيويورك

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عائلة Smith على السجادة الحمراء في نيويورك عائلة Smith على السجادة الحمراء في نيويورك

ظهرت عائلة النجم Will Smith بكامل افرادها في حفل افتتاح فيلم After Earth الذي كان النّجم أبرز أبطاله مع ابنه Jaden في نيويورك.
خلال حفل الافتتاح، اختار الابن الأكبر Trey أن يظهر ببدلة رسمية كاملة باللون الأسود، بينما ظهر أخوه الأصغر Jaden ببدلة بيضاء ناصعة. أمّا الأب Will Smith فقد كان اختياره أكثر جرأة من ابنيه، حيث ظهر ببدلة حمراء مكوّنة من ثلاث قطع، نسّقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.
أمّا بالنسبة لسيّدات هذه العائلة، فقد تألّقت الأم Jada بفستان قصير ذي طبعات أنيقة، من Blumarine لخريف 2013، بينما حافظت ابنتها على إطلالتها البسيطة بارتداء بدلة عمليّة باللونين الأبيض والأسود..
كانت إطلالة الأم وابنها الأصغر Jaden بالبدلة البيضاء هي الأجمل بالنسبة إلينا, فمن برأيك كان الأكثر أناقة في الصور أعلاه؟

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سيدتي