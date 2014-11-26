بالصور.. الندوة الثانية لمشروع تقييم الأخطار الجيوبيئية للمناطق الأثرية‎

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم أعمال الندوة الثانية لمشروع تقييم الأخطار الجيوبيئية للمناطق الأثرية بمحافظة المنيا ،الممول من أكاديمية البحث العلمي وصندوق البحوث العلمية والتكنولوجية.

> رحب المحافظ بضيوف المحافظة من جامعة حلوان وأكد على أهمية الندوة ،حيث تمثل الآثار ثروة قومية وتراث ثقافي عظيم علينا جميعا التكاتف من اجل الحفاظ عليه ،فالآثار كانت ولازالت مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي وطالب المحافظ بالانتقال من علم الكتاب إلى علم الواقع وتضافر جهود الشباب والعلماء معا للحد من المخاطر التي تواجه الآثار.

> قالت دكتورة جيهان البيومي رئيس المشروع أن مدة المشروع تصل لعامين وترعاه جامعة حلوان ،وتستهدف إعداد دراسة شاملة حول المخاطر الجيوبيئية والتي تهدد مناطقنا الأثرية بمحافظة المنيا للعمل على الحد من تلك المخاطر ويعمل في المشروع فريق بحثي من عدة جامعات مصرية وقد اقترب المشروع من نهايته وسنضع توصيات هامة لوضع إستراتيجية للحد من تلك المخاطر،وقد اخترنا محافظة المنيا نظرا لمكانتها الأثرية ،حيث تحتل المرتبة الثالثة اثريا بعد الأقصر وأسوان.

> من جانبه أعلن جبالي أبو الخير ممثل وزارة البيئة خلال الندوة عن وجود أحد أهم هياكل الحيتان المتحجرة لعصر الايوسين المتوسط (45 مليون سنة) والذي تم اكتشافه بأحد البلوكات المنقولة من منطقة الشيخ فضل بالمنيا إلى ايطاليا والمسمى ( Egyptocetus) الأمر الذي يشير إلى أن موقع التراث الطبيعي بالمنيا لا تزال لم تكشف عن نفسها والتي تحتاج إلى تفعيل دور البحث العلمي للبحث عن كنوز التراث العالمي بالمحافظة .

> وأوصى أبو الخير بضرورة الربط بين الحجر والأثر بحيث تتم دراسة الحجر المصمم منه الأثر ونتبع مكان تواجده لاستكمال قصة بناء الأثر وكذلك احتمالية وجود مواقع أثرية أخرى بالموقع الاصلى للحجر , وكذلك عمل دراسة بيئية حول المواقع الأثرية لمعرفة مدى تأثير الأثر بالبيئة المحيطة به من تجمعات عمرانية أو مناطق زراعية أو صناعية في محاولة لتفادى الأخطار المهددة للأثر , إلى جانب أهمية عمل منطقة محيطة عازلة حول الأثر , وتجنب شق الترع والمصارف بجوار المناطق الأثرية أو على مقربة منها ،كما أكد على ضرورة مراعاة تواجد المناطق الأثرية أثناء التخطيط العمراني للمدن الجديدة .