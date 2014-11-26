الكرنب لشدِّ البشرة المترهلة

مع التقدُّم في العمر تبدأ البشرة بإنتاج كميات أقل من الزيوت الطبيعيَّة ما يجعلها أكثر جفافاً ومترهلة. ولتجنب مثل تلك المشكلات عليك الاهتمام ببشرتك في المراحل المبكرة لتجنب مثل تلك المشكلات المرتبطة بشيخوخة البشرة.

وهنا إليك وصفة طبيعيَّة لشدِّ البشرة وتغذيتها يمكنك عملها بالمنزل ولأفضل نتيجة قومي باستخدامها مرَّة واحدة على الأقل أسبوعياً.

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المكونات:

- 3 أوراق من الكرنب «الملفوف».

- ملعقتا طعام دقيق أرز.

- بضع قطرات من زيت اللوز أو زيت الزيتون حسب الرغبة.

الطريقة:

اطحني أوراق الكرنب جيداً حتى تحصلي على عجين ناعم يفضل استخدام محضرة الطعام لطحن أوراق الكرنب.

أضيفي الدقيق وزيت اللوز أو زيت الزيتون واخلطيها جيداً وافردي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بماء فاتر.

لا تضيفي زيت اللوز أو زيت الزيتون إن كانت بشرتك دهنيَّة ويمكنك إضافة البيض لبشرة مشدودة أكثر.

ماسك الملفوف مع العسل

المكونات اللازمة:

أوراق الملفوف.

الزبادي.

زيت اللوز أو زيت الزيتون للبشرة الجافة.

طريقة التحضير:

تقطع أوراق الملفوف وتخلط داخل محضرة الطعام جيداً. يضاف الزبادي والعسل الطبيعي لخليط أوراق الملفوف. في حالة البشرة الجاف يمكنكِ إضافة القليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز المر. استخدمي الخليط على بشرتك لمدَّة 15-20 دقيقة ثم يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر.

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