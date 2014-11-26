هل يعجبك مكياج المذيعة كاتارينا التي تم طردها؟

أصبح الجمال سيفاً ذا حدين على الساحة الإعلامية، وتحديداً في مجال الإعلام الرياضي. فجمال المذيعة قد يؤثر سلباً في اللاعبين، ويمنعهم من التركيز في أدائهم الرياضي. وها هي مقدّمة البرامج الرياضية الصربية كاترينا سريكوفيتش تُطرد من ملعب فريق النجم الأحمر، الذي تشجّعه بسبب تشتيتها انتباه اللاعبين ومنعهم من اللعب جيداً.

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وتعترف كاترينا بأنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيه هذا النوع من المشكلات، على الرّغم من تشجيعها الدائم لفريق النجم الأحمر. هذه الإعلامية، التي لم تبلغ الـ 25 من عمرها، تخاف أن تخسر حلمها بسبب جمالها.

وتتميّز كاترينا بوجه مربّع وعينين عسليتين، وهي تدرك تماماً كيفية الحصول على إطلالة طبيعية بمكياج ناعم. والبارز في صورها أنها خضعت لعمليات تجميل عدّة في وجهها، بحيث عالجت شفاهها وصغّرت أنفها. أما بالنسبة إلى شعرها، فهي تعتمد التموّجات العريضة، بشكل تبدو التسريحة عشوائيّة.

بعد متابعة صور كاترينا سريكوفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي، يتّضح لنا أنّ مشكلتها ليست فقط في شكلها الجميل، الذي يلفت أنظار اللاعبين، بل بملابسها الإباحية وحركاتها المبالغ فيها أثناء التقديم.

للحصول على مكياج طبيعي على غرار كاترينا، ننصحك باعتماد الخطوات التالية:

- تأسيس الوجه بكريم الأساس المطابق للون البشرة.

- اختيار بودرة الخدود البرونزية لرفع الوجنتين بشكل طبيعي.

- وضع ظلال العيون الترابي بشكل خفيف على الجفن العلوي.

تمشيط الرموش واضافة القليل من الماسكرا.

- يمكنك وضع أحمر الشفاه الزهري الفاتح.



وأنت سيدتي! تابعي صور هذه المقدِّمة، وشاركينا رأيك... فهل تجدينها جميلة إلى درجة أن تخسر وظيفتها بسبب شكلها؟!

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