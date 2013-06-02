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12 دقيقة من التمارين الشاقة أسبوعياً كافية للتمتع بصحة جيدة

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12 دقيقة من التمارين الشاقة أسبوعياً كافية للتمتع بصحة جيدة 12 دقيقة من التمارين الشاقة أسبوعياً كافية للتمتع بصحة جيدة

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالنرويج، عن معلومات جديدة ومثيرة بخصوص الحد الأدنى المطلوب ممارسته من الأنشطة البدنية كى يتمتع الإنسان بصحة جيدة ويصبح لائق جسمانياً.

وكشف الباحثون عن مفاجأة كبيرة، حيث أشاروا إلى أن ممارسة 4 دقائق فقط من التمارين الرياضية الشاقة والعنيفة بمعدل ثلاث مرات بالأسبوع الواحد، كافٍ جداً لتعزيز صحة الأشخاص الكسالى، وجعل الأشخاص الذين يعانون من الخمول وقلة الحركة، أكثر نشاطاً ويتمتعون بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية شريطة الانتظام فى ممارستها.

وتابع الباحثون، أنه ظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية على صحة هؤلاء الأشخاص، حيث حدث انخفاض فى ضغط الدم الانقباضى والانبساطى وزادت كفاءة استهلاك الجسم للأكسجين، وذلك بعد مرور 10 أسابيع فقط من ممارسة التمارين الرياضية على النحو السابق.

ولفت الباحثون إلى أن تلك النتائج مثيرة للغاية، خاصة أن الكثير من الناس يظن أن الحصول على جسم رشيق وصحى أمر صعب للغاية، ويتطلب جهداً شاقاً وممارسة ساعات طويلة من الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية، إلا أن نتائج تلك الدراسة كشفت عكس ذلك.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "PLoS ONE"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى التاسع والعشرين من شهر مايو الماضى.

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مصر 365