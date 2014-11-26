شركة Sony Pictures تتعرّض لهجوم

تعرضت شركة Sony Pictures للاختراق من قبل مجموعة تطلق على نفسها إسم Guardians of Peace أي حرّاس السلام والتي هددت بكشف أسرارها.

Sony Pictures وهي الشركة الأميركية التي تنتج وتوزّع الأفلام والبرامج التلفزيونية والإنتاجات الموسيقية، طالبتها المجموعة المخترقة بتحقيق مطالبها (التي لم يفصح عنها) قبل نشر الملفات التي حصلت عليها وتحتوي على السجلات المالية وبيانات العملاء ومفاتيح للدخول لسيرفرات الشركة. من ناحية أخرى، لم تصدر Sony Pictures حتى الساعة أي بيان إنما أكَّد مصدر غير رسمي داخل الشركة أن الاختراق حصل فعلاً والصورة المسرّبة من قبل المجموعة صحيحة وملتقطة عن أحد الحواسب ولكن شخصاً واحداً فقط تعرض للهجوم ويقوم التقنيون حالياً بحلّ المشكلة. يذكر أن العمل متوقّف داخل الشركة منذ يومين ولم تسرّب المجموعة حتى الساعة الملفات بالرغم من انتهاء المهلة التي حددتها لتلبية مطالبها