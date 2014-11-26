نجوم مصر يودّعون "الصبوحة" بالدموع

تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق للعزاء، بعد رحيل "الصبوحة"، فانتشرت صورها والكلمات المليئة بالمشاعر، تعبيراً عن حزنهم الشديدعلى فراقها. فماذا كتب نجوم مصر والعالم العربي:

راندا البحيري كتبت: جميلة الله يرحمك مش عايزة أشوف حد من اللي كانوا عاملين يسألوا هتموت امتى يترحموا عليها...أترحموا عليها في سركم".

أما رانيا محمود ياسين:"لا اله إلا الله أهي صباح ماتت إنا لله وإنا إليه لراجعون".

أما الفنانة لقاء سويدان فكتبت: "وغربت شمس الصبوحة".

ونعتها الممثلة التونسية درة قائلةً: "ساعات ساعات بحب عمري وأعشق الحياة".

أما شريهان فغردت عبر "تويتر": رحلت عاشقة مصر عاشقة الفن والحياة، لكنها ستبقى بأعمالها الفنية أسطورة رائعة، سيذكرها التاريخ وأجيالنا القادمة صباح لبنان.

وودّعتها غادة إبراهيم قائلةً: وداعاً أيقونة الجمال والشياكة صباح

لم نعتبرك أبدآ لبنانية لطالما تربينا على أغانيك وحبك لمصر وحبك للحياة. عزائي لعائلة الصبوحة وللشعب المصري واللبناني وكل الوطن العربي".