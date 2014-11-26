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نجوم مصر يودّعون "الصبوحة" بالدموع

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نجوم مصر يودّعون "الصبوحة" بالدموع نجوم مصر يودّعون "الصبوحة" بالدموع

الأربعاء 26-11-2014 22:01

تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق للعزاء، بعد رحيل "الصبوحة"، فانتشرت صورها والكلمات المليئة بالمشاعر، تعبيراً عن حزنهم الشديدعلى فراقها. فماذا كتب نجوم والعالم العربي:

راندا البحيري كتبت: جميلة الله يرحمك مش عايزة أشوف حد من اللي كانوا عاملين يسألوا هتموت امتى يترحموا عليها...أترحموا عليها في سركم".

أما رانيا محمود ياسين:"لا اله إلا الله أهي صباح ماتت إنا لله وإنا إليه لراجعون".

أما الفنانة لقاء سويدان فكتبت: "وغربت شمس الصبوحة".

ونعتها الممثلة التونسية درة قائلةً: "ساعات ساعات بحب عمري وأعشق الحياة".

أما شريهان فغردت عبر "تويتر": رحلت عاشقة مصر عاشقة الفن والحياة، لكنها ستبقى بأعمالها الفنية أسطورة رائعة، سيذكرها التاريخ وأجيالنا القادمة صباح لبنان.

وودّعتها غادة إبراهيم قائلةً: وداعاً أيقونة الجمال والشياكة صباح

لم نعتبرك أبدآ لبنانية لطالما تربينا على أغانيك وحبك لمصر وحبك للحياة. عزائي لعائلة الصبوحة وللشعب المصري واللبناني وكل الوطن العربي".

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سيدتي

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