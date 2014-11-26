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كيف ودّع الفنانون الصبوحة؟

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كيف ودّع الفنانون الصبوحة؟ كيف ودّع الفنانون الصبوحة؟

الأربعاء 26-11-2014 23:02

قبل أن تشرق شمس الصباح اليوم على لبنان والعالم العربي، غابت الشحرورة الصباح، وبغيابها عمّ الحزن الوسط الفني كافّة، وكان "تويتر" ككل حدث، المنبر الذي يعبر من خلاله النجوم عن مشاعرهم وأحساسيهم.

فنذ ساعات الصباح الأولى وفور انتشار الخبر، خيّم الحزن على "توتير"، فتوحدت تغريدات أغلب النحوم على خبر وفاة صباح، حيث عبر الجميع عن حزنهم وعن حجم الخسارة الكبيرة الذي حلّت بالوسط الفني، مؤكدين على أن "الصبوحة" ستبقى حيّة في قلوب الجميع من خلال فنها والضحكة التي تركتها، مثل الفنانة جوليا بطرس، والفنان عاصي الحلاني، والممثلة السورية صباح الجزائري، والفنان ناصيف زيتوني.

وودّع كل فنان صباح على طريقته الخاصة، فالبعض غيّر صورته الشخصية على "تويتر" ووضع صورة صباح مثل: أحلام، وكارول سماحة، وهيفا وهبي، ونادين نسيب نجيم، والبعض تذكر الأيام الجميلة التي جمعتهم بصباح مثل ميريام فارس وكارول سماحة.
راغب علامة ونادين نجيم استرجعا في تغريداتهما عملاقة الفن الذين رحلوا، وودعا الفنانة صباح بحزن كبير.

ومنهم من اعتبر أن الطقس الماطر الذي سيطر على لبنان اليوم سببه بكاء الدنيا على صباح، كما اعتبروا أنهم استفاقوا على صباح حزين مثل يارا والمخرج اللبناني سعيد الماروق، ونادين الراسي.

ومن النجوم الذين قدموا التعازي إلى أهل الراحلة: الفنانة نانسي عجرم، وميس حمدان، وميس سليم.

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سيدتي