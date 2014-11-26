رئيس الإذاعة المصرية يرد على تكذيب هيفا: أغانيك ممنوعة في إذاعتنا

عبّر رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن رشاد عن اندهاشه من كلام الفنانة هيفا وهبي، إذ أنها كذبت ما قيل عن منع بث أغانيها في الإذاعة المصرية.

وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أوضح رشاد أنه يقولها للمرة المليون: "الإذاعة المصرية لن تبث أغاني هيفا وهبي إلا بعد أن تتضمن كلمات لائقة"، وذكر رشاد اسم الأغنيتين اللتين تم منعهما مؤخراً وهما: "أوبا أوبا، وقبلها "بابا اوبح".

أما عن تكذيب هيفا لهذا الكلام، فرد رشاد: "هي حرة، ولتأت بأغنية تذاع لها في الإذاعة المصرية كدليل على صدق كلامها".

وأوضح رئيس الإذاعة أنه لا يوجد أي موقف عدائي ضد هيفا، وقال: "أهلا بها إذا تقدمت بطلب للجنة الاستماع الخاصة بالإذاعة، فإذا قررت اللجنة عرض الأغنية على الإذاعة فسيتم بثها، وذلك يعتمد على جمال صوتها، فإذا كان صوتها جيداً فأهلاً بها في الإذاعة وإذا لم يكن صوتها جيداً فلن تفتح الإذاعة أبوابها لبث أغانيها".

ولفت رشاد إلى أن فنانات لبنانيات مثل السيدة ماجدة الرومي تقدّمن بطلب للإذاعة وأجيز بث أغانيهن، وكذلك نانسي عجرم. وأضاف: في السابق، وقف أمام لجنة الاستماع كبار وعمالقة الفن السوري مثل فهد بلان، والمصريين مثل عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، ومحمد رشدي، ومحرم فؤاد وغيرهم فلماذا لم تتقدم هيفا وهبي بطلب إلى لجنة الاستماع ؟