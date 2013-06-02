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فوائد جديدة لأحماض الأوميجا-3 بعد الخضوع لعمليات القلب

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فوائد جديدة لأحماض الأوميجا-3 بعد الخضوع لعمليات القلب فوائد جديدة لأحماض الأوميجا-3 بعد الخضوع لعمليات القلب

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الأحماض الدهنية "أوميجا-3" أو ما يعرف بزيت السمك، وأحدث فوائده الصحية للإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن المكملات الغذائية "أوميجا-3" مفيدة جيدة للمرضى الذين خضعوا لعمليات القلب المفتوح أو عمليات الدعامة أو عمليات توسيع وتغيير الشرايين، حيث تفيد فى الحد من الالتهابات الناتجة عن تلك العمليات وتسرع من عملية الاستشفاء وتجعل الشرايين والأوعية تتعافى بشكل كلى، وهو ما يقلل الأعراض الجانبية والمخاطر الثانوية الناتجة عن تلك العمليات.

ومن أغنى الأطعمة بالأحماض الدهنية "أوميجا-3": سمك السالمون والسردين والماكريل والتونة والزيت الحار، كما أنها توجد فى المكسرات وخاصة عين الجمل، وكما يمكن الحصول عليها من الصيدليات وتناولها بعد استشارة الطبيب.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "The FASEB Journal"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثلاثين من شهر مايو الماضى.

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