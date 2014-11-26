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عضو بغرفة الصناعات الهندسية يطالب الإعلام بتحري الدقة في مواده التحريرية

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عضو بغرفة الصناعات الهندسية يطالب الإعلام بتحري الدقة في مواده التحريرية عضو بغرفة الصناعات الهندسية يطالب الإعلام بتحري الدقة في مواده التحريرية

غرفة الصناعات الهندسية

نفي المستشار القانوني السيد الجمال ، ما تردد من اتهامات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات البترولية  من العضو المنتدب للشركة محمد بشير حسن و البشير حسن البشير مالك ورئيس مجلس إدارة شركة باش بتروليم  بمنعهما من التوقيع والإدارة وإقالة العضو النتدب .

وأوضح في بيان صحفي اليوم ، أن ما نشر كإعلان بأحد الصحف اليوم لا أساس له من الصحة مؤكدا أن الشاكى لا يملك  30% من حصة الشركة ولم يضخ استثمارات  تعادل 80 مليون جنيه.

وأشار الي أن  العضو المنتدب ليس هو صاحب التوقيع منفردا ، لكن التوقيع مذدوج مع رئيس مجلس الادارة  ولم يتم منعه من ممارسة صلاحياته بل على العكس هناك محاضر محرره فى النيابة  لامتناعه  عن التوقيع على مستندات الشركة وأنه لم يوقع على التزامات البنوك منذ اكثر من عام  وهو ما يؤثر على حقوق العاملين والبنوك وقد حررت ضده العديد من المحاضر والبلاغات فى هاذ الشان .

وذكر عضو غرفة الصناعات الهندسية و رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات البترولية  مجدي عفيفي أنه لم يتم نقل مقر الشركة او أى من البضائع  وكل ما كتب فى هذا الاتجاه من وحى الخيال واذا كان لديهم اى مستندات او اتهامات فعليهم اللجوء الى النيابة العامة وليس نشر اعلان مدفوع الاجر.

وأضاف أن ما يثار حاليا من اتهامات هو من منطلق مصالح خاصة ولا علاقة لها بالبلدين الشقيقين والسودان ويجب الانتباه الي أن كل ما يثار الان من فتن وقلاقل هدفه التأثير علي المناخ العام للاستثمار في مصر خاصة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس القادم مطالبا وسائل الاعلان بتحري الدقة في ما يقومون بنشره سواء في صورة إعلان أو ومواد إعلانية

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أونا

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