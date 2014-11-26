رئيس الحكومة اللبنانية ينعي الفنانة صباح

نعى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الفنانة صباح التي وافتها المنية، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 86 عامًا.

> وقال سلام في بيان له اليوم:”خسر لبنان والعالم العربي قيمة فنية سامية وقامة إنسانية شامخة برحيل النجمة الكبيرة صباح التي غادرت دنيانا وطوت معها صفحة خالدة ومشرقة من صفحات تاريخنا الثقافي”.

وأضافت لقد زرعت صباح الفرح في قلوب الملايين على مدى عقود من الزمن، ونجحت بصوتها الفريد وحضورها الذي لا يضاهى، في إيصال الأغنية الشعبية اللبنانية إلى ذرى غير مسبوقة وفي احتلال موقع متقدم بين كبار فناني جيلها في لبنان ومصر وجميع أنحاء العالم العربي.

ووجه التعازي إلى عائلة الراحلة وإلى الشعب اللبناني وجميع محبيها في بلاد العرب، مؤكدًا أن العزاء الأكبر هو أن إرثها الفني سيبقى محفورا في الوجدان.

واعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في تغريدة له عبر تويتر، أن “الفنانة صباح كانت رمزا لوطنها، ومنارة للحياة والفرح والعطاء”، وقال”سنفتقد هذه الإنسانة العظيمة التي أعطتنا الكثير”.

> وأضاف: “ستبقى صباح بيننا تغني للبنان الجمال والحرية، وللعالم العربي، الذي كانت فيه النجمة المتألقة، التي تركت أثرا لا يمحى”.

ونعى وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب الفنانة صباح، وقال إن “لبنان يفقد برحيلها وجها فنيا لبنانيا وعربيا أعطى لبنان والعرب صفحات فنية مضيئة من التراث والفن غناء وتمثيلا في المسرح والسينما والمهرجانات، كما وقفت على مسارح عالمية ودور أوبرا شهيرة”… وقدم تعازيه الحارة برحيلها.

ونعى الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان الفنانة الراحلة صباح، في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا: “حملت صورة لبنان بقيمه الوطنية إلى مختلف أصقاع العالم. غنت للوطن والجيش. خسرناها، لكن الوطن اختزن تراثا ثمينا للأجيال”.

أ ش أ