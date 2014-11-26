هنري: ميسي يفعل أشياء لن نراها مجددا في كرة القدم

يرى الفرنسي تييري هنري مهاجم نيويورك ريد بولز الأمريكي أن زميله السابق ليونيل ميسي لاعب برشلونة يفعل أشياء بالكرة ربما لن يراها أحد مرة أخرى.

وكسر ميسي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في أقل من 3 أيام.

وقال هنري في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكاتالونية "ميسي يفعل أشياء لبرشلونة ولكرة القدم ربما لن نراها مرة أخرى، ميسي فعل كل شيء في وقت قصير جدا".

وأضاف "أحببت رؤيته سعيدا بعد تسجيله هدف كسر رقم زارا في شباك سيفيليا، كنت محظوظا لمشاهدته في المنزل وتستطيع أن ترى كيف أراد الوصول لهذا الرقم".

يذكر أن هنري سبق له اللعب في صفوف برشلونة من 2007 حتى 2010 وفاز مع الفريق ببطولة الدوري الإسباني مرتين بالإضافة لدوري أبطال أوروبا.