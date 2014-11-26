مدرب كولومبيا يسعى للانتقام من البرازيل في كوبا أمريكا

أكد الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب كولومبيا أن فريقه سيسعى للانتقام من البرازيل في كوبا أمريكا 2015 بعد أن وضعتهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض بدور المجموعات.

وكانت البرازيل قد أطاحت بكولومبيا من كأس العالم 2014 من دور الـ8 بعد أن تغلبت عليها بهدفين مقابل هدف.

وقال بيكرمان بعد القرعة "كنا نعرف أننا سنواجه واحدا من أكبر منتخبات أمريكا الجنوبية في المجموعات، وقعنا مع البرازيل مجددا وهو أمر إيجابي فنحن نعرفهم جيدا".

وأضاف "هم في مرحلة جديدة بعد تولي دونجا تدريب الفريق بعد سكولاري، لعبنا معهم مباراة ودية في أمريكا بعد المونديال وخسرنا بهدف نظيف وهم الآن في حالة جيدة ومشروع جديد".

وتابع "أمل أن نتغلب عليهم نعلم قوتهم ولكن سنكون مستعدين، سستكون مباراة صعبة.. لكننا سنحارب من أجل تحقيق الفوز".