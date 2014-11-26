الصين تؤكد ظهور مرض الحمى القلاعية فى جيانغسو

أكدت وزارة الزراعة الصينية الأنباء عن اصابة أربعة خنازير بالحمى القلاعية في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على الحيوانات التي ظهر عليها علامات المرض في مزرعة بمركز بلدية دونغتاي في 18 نوفمبر الجاري، مؤكدة أنه تم فى الحال إغلاق المنطقة المصابة وإعدام و حرق 31 خنزيرا من نفس القطيع.

وذكر معمل مرض الحمى القلاعية المرجعي الوطني أن هذه الحيوانات تحمل النوع “أو” من المرض فيما أكدت الوزارة أن الوضع تحت السيطرة.

يذكر أن مرض الحمى القلاعية هو مرض معد وأحيانا مميت تتأثر به حيوانات مثل الماشية والخنازير والخراف والماعز.

أ ش أ