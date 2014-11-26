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الصحفيين : النقابة غير مسئولة عن اصدار تصريحات للتغطية الميدانية

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الصحفيين : النقابة غير مسئولة عن اصدار تصريحات للتغطية الميدانية الصحفيين : النقابة غير مسئولة عن اصدار تصريحات للتغطية الميدانية

كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين

كتبت -  مارينا ميلاد

قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة ليس من شأنها إصدار تصريحات عمل للمراسلين المكلفين بالتغطية الميدانية، سواء مقيدين أو غير مقيدين، موضحًا أن الأوراق اللازمة تصدر من الجريدة التى يعمل بها الصحفى.

واضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ”أونا”، أنه ليس لديه علم بما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية بشأن اشتراط وزارة الداخلية إصدار تصريحات من جانب نقابة الصحفيين للمراسلين المكلفين بتغطية مظاهرات الجمعة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الحديث غير منطقى و لم يتم أخطار النقابة به.

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