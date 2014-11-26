محلب يستقبل نائب رئيس وزراء المجر

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، نائب رئيس وزراء المجر حيث أكد رئيس الوزراء على ترحيبه بعمق وعراقة العلاقات المصرية المجرية، معربا عن تطلعه الى استمرار التعاون مع المجر في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية.

وقد رحب المهندس ابراهيم محلب خلال اللقاء الذى حضرته نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى بالتعاون القائم مع المجر في قطاع السكك الحديدية، معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون في قطاعات الصناعات الثقيلة، ومثمنا الجهود الجارية لانعقاد مجلس الاعمال المصري المجري خلال المرحلة المقبلة، وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي في بودابست خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي سيكون من شأنه تفعيل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

من جانبه، قدم نائب رئيس وزراء المجر الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، معربا عن تقديره للشعب المصري وتطلعه الى الحرية. وقيامه في سبيل ذلك بثورتين عظيمتين هما 25 يناير و30 يونيو.

كما أعرب عن تقديرهم لما يجري من استقرار ونهوض وتطور في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أنهم يتطلعون الى زيارته للمجر خلال العام المقبل، راجيا أن يتم نقل ترحيب الحكومة المجرية بتلك الزيارة الى الرئيس.

وأضاف نائب رئيس وزراء المجر أنهم يطبقون سياسة الانفتاح علي الشرق، ويتطلعون في هذا الاطار الى مزيد من التعاون مع مصر باعتبارها من أهم دول المنطقة، ومن ذلك التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية، والذي يتمتعون فيه بخبرات واسعة وسمعة طيبة، كما أشار الى افتتاح مكتب التجارة القومي المجري بالقاهرة اليوم في حضور وزيرة التعاون الدولي،والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين.

ومن جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي الى وجود مباحثات متقدمة بشأن التمويل المجري لشراء قطارات سكك حديدية بين الدولتين، كما وجهت الدعوة للجانب المجري للمشاركة في “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل” المقرر عقده خلال شهر مارس 2015،حيث أكد المسئول المجري على ترحيبهم بالمشاركة فيه بصورة فعالة.

أ ش أ