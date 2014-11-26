حازم إمام يسافر مع بعثة الزمالك للإسماعيلية

رغم إصابة اللاعب، لكن الزمالك قرر ضم حازم إمام إلى قائمته في رحلته إلى الإسماعيلية للمباراتين المقبلتين في الدوري المصري.

الزمالك يصطدم بالمصري البورسعيدي، ثم الإسماعيلي.. ولهذا يجهز نفسه لتلك الفترة الصعبة بمعسكر مغلق في الإسماعيلية.

ورأى جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك ضرورة سفر إمام مع الفريق، كونه قادر على اللعب أمام الإسماعيلي، بعد لقاء المصري.

وكان إمام قد أصيب خلال معسكر منتخب مصر لمباراتي السنغال وتونس في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وسببت مشاركة إمام في موقعة السنغال أزمة، بالنظر إلى أنه خرج بعد ذلك وصرح بأن الجهاز الطبي حقنه بمادة الكورتيزون للعب، وهو ما قد يضره لاحقا.