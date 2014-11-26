بعد إصابة أحمد الشناوي، تردد أن الجهاز الفني للزمالك قد يلجأ لسياسة الدور بين جنش ومحمد أبو جبل. لكن هذه معلومة غير حقيقية.

فقد علم FilGoal.com أن الزمالك لن يطبق سياسة الدور في حراسة مرماه بعد إصابة أحمد الشناوي خلال مشاركته مع منتخب مصر.

سيعول الزمالك على أبو جبل في حماية مرماه طوال فترة غياب الشناوي، والتي غالبا ستشمل مباراتي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

وكان الشناوي قد أصيب في موقعة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري.

ثم شارك الشناوي مع منتخب مصر أمام السنغال، وتجددت متاعبه ليغيب عن لقاء الفراعنة ضد تونس ويبتعد كذلك عن مباريات الزمالك المقبلة.