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مصرع شقيقتين مواطنتين في حادث مروع بالفجيرة

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مصرع شقيقتين مواطنتين في حادث مروع بالفجيرة مصرع شقيقتين مواطنتين في حادث مروع بالفجيرة

لقيت شقيقتان مواطنتان  حتفهما في حادث تدهور خطير على طريق البثنة الفجيرة ظهر اليوم، وذلك بعد ان فقدت سائقة المركبة السيطرة على السيارة ما ادى الى انحرافها فجأة عن الطريق وتدهورها عدة مرات، أسفر الحادث عن الوفاة في الحال.

وفور ورود البلاغ عند الساعة الـ 12 والنصف ظهرا عن وقوع حادث تدهور، ووقوع حالتي وفاة، تحركت سيارة الشرطة والإنقاذ والإسعاف الوطني للمكان، وتم نقل الضحيتين للمستشفى وتسليم جثتهما لذويهم.

الضحيتان تدعيان (م. ح. غ ) 23 عاما و (ر.ح.غ) 20 عاما، تقيمان في مدينة كلباء التابعة الى امارة الشارقة، كانتا تستقلان طريق مسافي الفجيرة المعروف بمنحنياته الجبلية الخطيرة، الذي شهد عددا من الحوادث المميتة، وأرجعت مصادر أمنية ان سبب الحادث يعود الى السرعة الزائدة التي ادت الى فقدان السيطرة وانقلاب السيارة.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين بتوخي الحيطة والحذر عند المنحنيات الجبلية، واتباع قوانين السير والمرور وعدم التهور في القيادة وتجنب السرعة الزائدة حفاظا على حياتهم وحياة الاخرين في الطريق.
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