بالصور .. مؤسسة” مصر الخير” توزع بطاطين وجهاز للعرائس للأسر الفقيرة بأسوان

وزعت مؤسسة مصر الخير بعض المساعدات بمحافظة إسوان اليوم الأربعاء ، وذلك لحماية الأسر الأكثر احتياجا من برد الشتاء وذلك في اطار حملة المليون بطانية حيث تم توزيع مساعدات للشباب بتسليمهم جهاز للعرائس وذلك بجمعية العقاد​​ وايضاً توزيع مساعدات صك الشتاء علي الأهالي من قربة ( الخاطرية ) التابعة لمنطقة شرق مدينة أسوان .

وأكد مجدى سليم ، رئيس قطاع الدراسات والتنفيذ بمؤسسة مؤسسة مصر الخير ، أنه تم توزيع 130 ألف بطانية حتى الان فى مختلف المحافظات وانه تم زياده عدد البطاطين المستهدف توزيعها الى 300 الف بطانية ضمن حملة “صك الشتا” التى أطلقتها المؤسسة منذ عده أيام وتشمل توزيع بطاطين وحقائب ملابس شتوية للأطفال وشيلان لكبار السن وكراتين تغذية وتثقيف المنازل للأسر الأولى بالرعاية بجميع المحافظات، خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية، وذلك فى إطار حملة المليون بطانية

وأضاف سليم ، أن المؤسسة إستعدت للحملة منذ عدة أشهر لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من برد الشتاء وانه تم توزيع بـ 130 ألف بطانية وتوزيع 25 الف شال حريمى ورجالى وأطقم شتوية لأطفال الأسر الفقيرة حتى الان ، خاصة فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان ومطروح وكذلك فى حلايب وشلاتين ومنطقة الدويقة بالقاهرة ، لافتا الى تفاعل المجتمع مع الحملة وزيادة التبرعات أدى الى زيادة عدد البطاطين المستهدف توزيعها الى 300 الف بطانية