«الحرية والعدالة» يشيد بحكومة «أردوغان».. ويقلل من المظاهرات ضدها

كتب : الوطن منذ 3 دقائق

قلل حزب الحرية والعدالة، من المظاهرات والاحتجاجات ضد النظام التركى، وأشاد بالحكومة التركية التى يترأسها رجب طيب أردوغان، واعتبرها حققت إنجازات على المستوى الاقتصادى.

وقال الدكتور أحمد رامى، المتحدث باسم الحزب لـ«الوطن»: «المظاهرات التى تحدث فى تركيا أمر وارد فى الدول الديمقراطية، والاشتباكات التى حدثت بين المتظاهرين والشرطة، حدثت من قبل فى إنجلترا وأمريكا، فالشرطة تقوم بأعمالها».

وأضاف: «الحكومة التركية أنجزت اقتصادياً، واقتصادها من أقوى اقتصاد فى العالم، وتركيا أصبح لها وضع إقليمى مؤثر، وبالتالى فمجمل أدائها يؤدى إلى نجاح»، مشيراً إلى أنه وارد أن يكون هناك معارضة قوية فى تركيا، لكن العقلية الغربية سترجح المصلحة العامة للبلاد.

وقال الدكتور عبدالموجود الدرديرى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب: «ما يحدث فى تركيا حراك داخلى وللأسف أخذ ناحية العنف، ونتمنى من الحكومة التركية الوصول عن طريق الحوار إلى أفضل الوسائل لحل المشاكل والقضايا الداخلية».

وأضاف: «هذه المظاهرات خاصة بتركيا ونعتبرها قضايا داخلية ولا نتدخل فى شئون الآخرين، مثلما نطالب الآخرين بعدم التدخل فى شئون مصر».

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