ضبط 9 من عناصر الإخوان بأسوان متهمين بالتحريض على العنف وتعطيل مؤسسات الدولة

تمكنت حملة مكبرة من مباحث أسوان بالإشتراك مع مباحث الأمن الوطني من ضبط 9 من انصار جماعة الإخوان المسلمين والمطلوب ضبطهم واحضارهم، بناء علي قرار النيابة العامة، وذلك لقيامهم بالتحريض علي العنف وقطع الطرق وتعطيل مؤسسات الدولة.

وتمكنت الحملة من ضبط كلا من المتهم أحمد جمال عبد اللطيف حاصل دبلوم ومقيم السيل الريفي قسم ثاني اسوان، وينتمي لجماعه الاخوان والمطلوب ضبطه واحضاره علي ذمة القضية رقم ( 6614 ) اداري قسم اول لسنة 2014م .

و المتهم احمد رمضان محمد 28 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم حي السبعين – مركز كوم امبو، و المتهم صالح رمضان محمد 26 سنة حاصل علي معهد فني ومقيم ذات العنوان ،و المتهم أحمد فيصل محمد 37 سنة ومقيم الرمد الغربي مركز كوم امبو وحاصل علي دبلوم ومقيم ذات العنوان .

> كما تم القبض على المتهم ناصر محمد عبد المجيد 44 سنة مدرس ومقيم الرغامه غرب مركز كوم امبون، والمتهم عمار رمضان حسن 21 سنة طالب ومقيم الاسكان الغربي مركز كوم امبو، و المتهم محمد حسن محمد 24 سنة موظف بالوحده المحليه بكوم امبو ومقيم شارع المحطة مركز كوم امبو ، والمتهم حربي عبد الحفيظ حسن 47 سنة مهندس كميائي بمصنع سكر كوم امبو ومقيم مصنع السكر مركز كوم امبو.

> وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرض المتهمين على النيابة.