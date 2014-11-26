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جامعة الأزهر تعلن عن تسكين طالبات المدن الجامعية 6 ديسمبر المقبل

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جامعة الأزهر تعلن عن تسكين طالبات المدن الجامعية 6 ديسمبر المقبل جامعة الأزهر تعلن عن تسكين طالبات المدن الجامعية 6 ديسمبر المقبل

جامعة الأزهر

قررت جامعة الأزهر افتتاح المدينة الجامعية للطالبات فقط يوم 6 ديسمبر المقبل من منطلق ما تقدمه الجامعة والدولة وما يقدمه الأزهر الشريف من خدمة ورعاية لطالبات الأزهر، محذرة الطلاب والطالبات من أى إشاعات تضر بمصلحتهم.

وأهابت جامعة الأزهر فى بيان لها اليوم عقب اجتماع مجلس الجامعة  بالجميع الإلتزام والهدوء وعدم الانخراط في الفوضي والسير وراء الفتن والإشاعات، ومنها ما روجته الجماعات بتسمم الطعام بمطاعم المدن الجماعية حتي تدب الفوضي بين الطلاب.

وخاطب رئيس الجامعة الطلاب قائلا “أبنائي وبناتي احذروا من الفتن التي لن تعود على المجتمعات إلا بالخراب والدمار حتي تستقروا في مدينتكم وإلا اضطررنا إلى أخذ قرار ليس في مصلحتكم، وهو غلق المدينة فورا عند حدوث الفوضي والاضطراب”.

أ ش أ

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