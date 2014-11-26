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خالد عبد العزيز يكرم أبطال الاسكواش وكمال الأجسام ورفع الأثقال غدا

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خالد عبد العزيز يكرم أبطال الاسكواش وكمال الأجسام ورفع الأثقال غدا خالد عبد العزيز يكرم أبطال الاسكواش وكمال الأجسام ورفع الأثقال غدا

يستقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة غدا “الخميس” الاتحادات المصرية للاسكواش وكمال الأجسام ورفع الأثقال لتكريم لاعبيهم بعد تتويجهم ببطولات العالم.

ويكرم وزير الشباب والرياضة لاعبي الوطنى للاسكواش لحصول رامى عاشور على بطولة العالم فى الأسكواش للمرة الثالثة التى أقيمت فى قطر وحصول اللاعب محمد الشوربجى على المركز الثانى والميدالية الفضية بالبطولة وذلك بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ عاصم خليفة.

كما يكرم الوزير لاعبي الاتحاد المصرى لكمال الأجسام بعد تتوجهم ببطولة العالم التى أقيمت مؤخرا بالبرازيل للمرة التاسعة على التوالي وبحضور الأستاذ عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام .

ويكرم المهندس خالد عبد العزيز لاعبي المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بعد حصول محمد إيهاب على ميداليتين فضيتين وبرونزية في وزن 69 كجم في بطولة العالم التي أقيمت في كازاخستان والمؤهلة لأوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 وحصول محمد إحسان على الميدالية البرونزية لوزن + 105 كجم بحضور رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال الأستاذ محمود محجوب.

ويحرص وزير الشباب والرياضة على الالتقاء وتكريم أبطال في مختلف اللعبات وخاصة الفردية منها تقديرا للإنجاز الذى حققوه، فضلا عن تذليل كافة العقبات ومتطلبات استعداداتهم وتأهيلهم قبل المشاركة فى البطولات الدولية والأولمبية المقبلة.

أ ش أ

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