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“التعليم العالي” تؤكد أنها لا تنتهج سياسة التصريحات الفردية لوسيلة إعلامية معينة

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“التعليم العالي” تؤكد أنها لا تنتهج سياسة التصريحات الفردية لوسيلة إعلامية معينة “التعليم العالي” تؤكد أنها لا تنتهج سياسة التصريحات الفردية لوسيلة إعلامية معينة

 

صرح الدكتور عدلى رضا المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى بأنه أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى بمقر الوزارة لعرض السياسات والخطط والإنجازات التى حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية والرد على أسئلة أجهزة الإعلام بشأن بعض القضايا قام ممثلو بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من الحاضرين للمؤتمر بإبداء بعض الملاحظات الخاصة بقواعد التعامل الإعلامى معهم، حيث أعربوا عن اعتراضهم على هذه القواعد، ثم قام السيد الوزير بعرض تعقيبه على هذه الملاحظات فى حضورهم.

وأوضح الوزير فى بيان صدر اليوم أن المكتب الإعلامى للوزير يقوم يوميا بإرسال كافة البيانات الإعلامية لجميع وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية،مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى ب”إعطاء تصريحات إنفرادية” لإحدى وسائل الإعلام دون غيرها إلا فى المقابلات الصحفية أو التليفزيونية.

وقام ممثلو بعض هذه الصحف والمواقع الإلكترونية بتسليم نسخة من هذه الملاحظات للمستشار الإعلامى للوزير ثم أعلنوا عن انصرافهم من المؤتمر،وهم يمثلون صحف “المصرى اليوم، والفجر، والشروق، والوطن”،ومواقع “صدى البلد، ومصراوى، وبوابة الأهرام الإلكترونية”.

أ ش أ

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