وزارة الثقافة تدعم مونديال الكاراتية التقليدي .. وفرقة “رضا” لإحياء حفل الافتتاح

قرر الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة دعم بطولة العالم للكاراتيه التقليدي التي تستضيفها مصر يومي الجمعة والسبت المقبلين، من خلال تقديم فرقة “رضا” للفنون الشعبية لإحياء حفل الافتتاح بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بدون أجر.

وذكر الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى فى بيان أصدره اليوم أن الدكتور جابر عصفور قد أخطر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز وإبراهيم المرحومي رئيس الاتحاد، بموافقته علي دعم البطولة.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن تفاصيل البطولة، فيما تقدم المنتخبات المشاركة فى البطولة صباح غد عروضا استعراضية تحت سفح الأهرامات.

يشار إلى أنه من المنتظر أن تشارك في بطولة العالم للكارتيه التقليدي أكثر من 30 دولة علي مستوي العالم.

أ ش أ