محافظ السويس يتفقد شركات الزيوت المتكاملة والصينية والهندية

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم الأربعاء بزيارة شركة الزيوت المتكاملة بمنطقة الأدبية للتعرف علي خطة الشركة لإعادة عجلة الإنتاج مرة أخري بعد حادث الحريق الذي شب بالشركة أواخر الشهر الماضي.

كما قام محافظ السويس بجولة تفقدية لعدد من المصانع الموجودة بالسخنة منها الشركة المصرية الصينية (تيدا) التي تقوم بتطوير المنطقة الاقتصادية لمسافة 17 كيلو متر مربع.

وتفقد أيضا منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري والخطة المستقبلية بالمنطقة والتي تشمل مشروعات صناعية وخدمية وسكنية وفنادق ، كما زار الشركة الهندية للبولي استر وذلك للاطمئنان علي حركة الإنتاج والخطة المستقبلية لإنشاء خطوط الجديدة وزيادة الإنتاج بهذه الشركات.

وزار المحافظ قرية عرب العمارين لحضور اجتماع بيت العيلة بالقرية بحضور عواقل ومشايخ القري والجمعيات الأهلية والقيادات الشعبية بالسويس.

ودار حوار معهم حول تنمية القرية واستكمال الخدمات التي بدأت بإنشاء مخبزا ووحدة صحية وتوصيل الكهرباء وأشار السروي أمام أبناء منطقة عرب العمارين أنه جاري طرح مدرسة عرب العمارين للمقاولين كما أكد علي أنه مطمئن علي مصر بأن الله حافظها وبها جيش قوي وشرطة محترفة ورجال السويس وعرب العمارين.

رافق المحافظ سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة ورؤساء الشركات والعميد أ . ح خالد قناوي نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني والدكتور كمال بربري مدير عام الأوقاف و القمص أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس والشيخ سالم محسين عمدة عرب العمارين.