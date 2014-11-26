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مقتل 5 إرهابيين وضبط 19 وتدمير 6 مخازن تستخدمها العناصر الإرهابية بسيناء

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مقتل 5 إرهابيين وضبط 19 وتدمير 6 مخازن تستخدمها العناصر الإرهابية بسيناء مقتل 5 إرهابيين وضبط 19 وتدمير 6 مخازن تستخدمها العناصر الإرهابية بسيناء

المتحدث العسكرى للقوات المسلحة

 

صرح العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ، إنه فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، تمكنت قواتنا خلال يومى الإثنين والثلاثاء ، من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية .

والتى أسفرت  عن مقتل عدد (5) فرد إرهابى نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات ” فرد إرهابى أثناء مراقبة القوات بمدينة العريش “، وعدد (4) فرد أثناء إستقلالهم دراجات بخارية لإستهداف القوات بمدينة رفح .

وتم ضبط عدد (19) فرد إرهابى شاركوا فى تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية ، كما قاموا بتدمير [عدد (41) عربة أنواع مختلفة - عدد (44) دراجة بخارية ] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .

كما تم تدمير عدد (338) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية ، و ضبط [ قنبلة يدوية - عدد من صناديق الذخيرة الفارغة - ملابس عسكرية ] داخل المقرات المدمرة .
> بالإضافة الى تدمير عدد (6) مخزن [ من بينهم عدد (2) مخزن تحت الأرض ] تحتوى على منشورات تحريضية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية ، مواد غذائية ، شارات خاصة بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ، و تفجير عدد (4) عبوة ناسفة كانت مجهزة ومعدة للإستخدام ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .

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