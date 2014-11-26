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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المنشآت العامة بمحافظة القاهرة

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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المنشآت العامة بمحافظة القاهرة استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المنشآت العامة بمحافظة القاهرة

محافظ القاهرة

صرح الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، بأنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع اجهزة مديرية الامن والمنطقة المركزية العسكرية لمناقشة كافة الاستعدادات الامنية لتأمين المنشآت العامة والحيوية ومباني دواوين المحافظة والأحياء والجراجاتالتابعة لهيئة النقل العام وهيئة النظافة والتأكد من تأمينها بالكامل ضد اي اعمال شغب او تخريب ومواجهة اي طارئ .

وأضاف المحافظ بأنه تم ربط كافة الجهات المعنية بشبكة لاسلكية للتعامل مع اي طارئ علي وجه السرعة،  وتوافر كافة وسائل الحماية المدنية بكافة المباني التابعة للمحافظة والتأكد من عملها بكفاءة .

وأكد المحافظ بان هناك تعليمات مشددة لرؤساء الاحياء او من ينيبه من قيادات الحي بالتواجد بالأحياء علي مدار يوم الجمعة ، وزيادة التامين الذاتي للأحياء بجانب التنسيق مع قسم الشرطة التابع له مع تامين كافة المستندات الخاصة بالأحياء والتيتحفظ حقوق المواطنين مشيراً الي ان مباني الاحياء والمنشآت العامة والأتوبيسات العامة وخلافه مخصصة لخدمة المواطنينفقط وان اي اضرار بها يلحق الضرر بالمواطنين انفسهم وضياع حقوقهم

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