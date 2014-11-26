أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة مديره الفني فاروق جعفر من منصبه بسبب الجمع بين عمله ووظيفة أخرى في الحقل الإعلامي.

فاروق جعفر عمل مديرا فنيا لاتحاد الكرة منذ الـ19 من يناير 2014.

وفي الوقت نفسه، لم يترك فاروق جعفر عمله كمحلل فني للمباريات عبر القنوات الفضائية، مارا برحلة من النهار للرياضة وصولا إلى شبكة قنوات MBC.

وفشل منتخب مصر الأول في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2015 للعام الثالث على التوالي، وهو الأمر بالنسبة لمنتخبات الشباب والكرة النسائية.

اتحاد الكرة: هناك رد عنيف على فاروق جعفر قريبا

وكان جعفر قد أكد في تصريحات تليفزيونية عدم قدرة أي شخص في اتحاد الكرة على إقالته وهو ما استفز أعضاء الاتحاد.

وفي الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء بالجبلاية، تمت إقالة فاروق جعفر.