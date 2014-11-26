أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إقالة فاروق جعفر

Google+ Print
إقالة فاروق جعفر إقالة فاروق جعفر

أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة مديره الفني فاروق جعفر من منصبه بسبب الجمع بين عمله ووظيفة أخرى في الحقل الإعلامي.

فاروق جعفر عمل مديرا فنيا لاتحاد الكرة منذ الـ19 من يناير 2014.

وفي الوقت نفسه، لم يترك فاروق جعفر عمله كمحلل فني للمباريات عبر القنوات الفضائية، مارا برحلة من النهار للرياضة وصولا إلى قنوات MBC.

وفشل منتخب الأول في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2015 للعام الثالث على التوالي، وهو الأمر بالنسبة لمنتخبات الشباب والكرة النسائية.

اتحاد الكرة: هناك رد عنيف على فاروق جعفر قريبا

وكان جعفر قد أكد في تصريحات تليفزيونية عدم قدرة أي شخص في اتحاد الكرة على إقالته وهو ما استفز أعضاء الاتحاد.

وفي الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء بالجبلاية، تمت إقالة فاروق جعفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً