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بالصور.. ضبط 6 طن زيوت فاسدة بمصنع بالقليوبية

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بالصور.. ضبط 6 طن زيوت فاسدة بمصنع بالقليوبية بالصور.. ضبط 6 طن زيوت فاسدة بمصنع بالقليوبية

نجحت مباحث ومديرية بالقليوبية، في ضبط مصنع لتعبأة المواد الغذائية “سمن نباتى وزيت طعام” يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتدوين بيانات على خلاف الحقيقة ويستخدم علامات تجارية غير مسجلة لشركات اخرى ” زيت الحبايب – زيت أولين – زيت الهنا سمن بيتى ” وذلك لطرحها فى الاسواق لاعادة بيعها بغرض التربح السريع، وتم ضبط 6 طن زيوت داخل المصنع.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة، وعقب تقنين الاجراءات قامت حملة تموينية أسفرت عن ضبط المدعو محمد .م .ه 43 المديرالمسئول عن مصنع لتعبأة السمن النباتى وزيت الطعام الكائن الدير مركز طوخ ومقيم بذات العنوان وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامات تجارية مزورة.
> وتم سحب عينات من المضبوطات لعرضها على معامل وزارة الصحه لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمةن وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41543 جنح مركز طــــــوخ لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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