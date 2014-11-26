المتحدث العسكري : الجيش يُحكم السيطرة على المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ، إنه تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة ، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى توفير الأمن والأمان للمواطنين .

> بدأت وحدات المنطقة المركزية العسكرية رفع حالات الإستعداد القتالى تمهيداً للتحرك والإنتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع .

> كما إستعدت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية للتعامل مع المواقف الطارئة بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية أمن الإسكندرية والمحافظات التى تدخل فى نطاق المنطقة .

> وفى إستعداد جاد وروح معنوية عالية أتمت المجموعات القتالية للقوات الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة إستعداداتها للإنتشار وإعادة التمركز فى نقاط إرتكاز ثابتة ومتحركة للعمل كإحتياطيات قريبة فى نطاق المراكز والأقسام للمعاونة فى تأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية .

> كما تقوم إدارة الشرطة العسكرية بتنفيذ العديد من الكمائن والداوريات المتحركة بالتعاون مع الشرطة المدنية لضبط العناصر الإجرامية المشتبه بها على الطرق والمحاور المرورية علي مستوى الجمهورية .

> فضلاً عن قيام كافة التشكيلات التعبوية بإتخاذ كافة إجراءات الإستعداد لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنفيذ مهامها الرئيسية فى حماية الحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود لمنع تسلل عناصر إرهابية مسلحة عبر الحدود للقيام بأعمال عدائية داخل الأراضى المصرية .