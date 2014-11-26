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فيديو..محمد بن راشد يلتقي نخبة من الإعلاميين المشاركين في منتدى الإعلام

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فيديو..محمد بن راشد يلتقي نخبة من الإعلاميين المشاركين في منتدى الإعلام فيديو..محمد بن راشد يلتقي نخبة من الإعلاميين المشاركين في منتدى الإعلام

 التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في أبراج الإمارات في دبي ظهر اليوم نخبة من الإعلاميين والصحافيين المواطنين والعرب المشاركين في أعمال منتدى الإعلام الإماراتي في نسخته الثانية وكذلك مجموعة من الاعلاميين العرب الذين يزورون الدولة بدعوة من المجلس الوطني للاعلام بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 43 .

وقد صافحهم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مرحبا سموه بممثلي الوسائل الإعلامية والصحافية المحلية والعربية ومتمنيا لمنتداهم النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من استضافته.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه مع الصحفيين المواطنين والمقيمين والضيوف اطراف الحديث حول اهمية تنظيم وعقد مثل هذه المنتديات والمؤتمرات من أجل تبادل الخبرة بين صحفيي دولة الإمارات وزملائهم العرب للنهوض بمستوى إعلاميينا وغيرهم الى مستويات عالمية معتمدين في ذلك على التقنيات الحديثة التي تضعها دولتنا وحكومتنا في خدمة الإعلام والإعلاميين وتطوير ابتكاراتهم وابداعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي بات يشكل دون منازع لسان حال الامة ونبضها ومرآتها التي تعكس من خلال الصورة والكلمة الصادقة منجزات أي أمة أو دولة عربية أو أجنبية وثقافتها وقيم وتقاليد مجتمعها.

وأثنى سموه على فكرة تنظيم هذا التجمع الإعلامي الإماراتي والعربي الذي يشرف عليه نادي دبي للصحافة ويتعاون لانجاح هذا الحدث مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية كرعاة .

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وسعادة ابراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة الى جانب عدد من القيادات الإعلامية والصحافية الوطنية والعربية.
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