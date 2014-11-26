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بلاغ سلبي بالاشتباه في جسم غريب داخل مطار القاهرة‎

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بلاغ سلبي بالاشتباه في جسم غريب داخل مطار القاهرة‎ بلاغ سلبي بالاشتباه في جسم غريب داخل مطار القاهرة‎

26 نوفمبر 2014 | 4:41 مساءً

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 .شهد مطار القاهرة الدولى اجراءات امنية مشددة عقب تلقي بلاغ  بالاشتباه في جسم غريب بالقرب من مقر احدى الشركاتمطار-القاهرة9-2

ذكر مصدر أمني  بالمطار انه فور تلقى البلاغ تم تشكيل فريق من ادارة ضباط المفرقعات وتوجهوا الى مكان الجسم الغريب المشتبه به وعلى الفور انتقلت فرقة خبراء المفرقعات لتفقد الجسم وبالفحص تبين ان البلاغ سلبى

واكد مصدر امنى بالمطار على ان هناك خدمات امنية مشددة بمطار القاهرة على مدار 24 ساعة تشرف على تامين كافة المنشات داخل المطار والطرق المؤدية اليه لضمان سلامة الركاب القادمين الى مطار القاهرة الدولى

 

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