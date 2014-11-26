“تقصي الحقائق”: توصيات للحكومة والمؤسسات الدينية للحيلولة دون تكرار أحداث العنف

قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونيو 2013، إن اللجنة أصدرت توصيات للحكومة والسلطة التشريعية ووزارة الداخلية والمؤسسات الدينية في مصر للحيلولة قدر المستطاع دون تكرار أحداث العنف في البلاد.

وأضاف “رياض”في كلمته أثناء المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته اللجنة لاستعراض نتائج تقرير عملها حول الأحداث التي واكبت 30 يونيو اليوم أن اللجنة أوصت الحكومة بتعويض جميع الضحايا الذين سقطوا نتيجة للاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال العنف، وتفعيل عدم إقامة أحزاب على أساس ديني، ومنع التمييز ضد الأفراد، وتأسيس مرصد لتعزيز مكافحة الإرهاب.

وتابع أن اللجنة طالبت السلطة التشريعية بسرعة إنشاء المفوضية الخاصة بتكافؤ الفرص، ومنع التمييز المنصوص عليه في الدستور، وسرعة إصدار التشريع الخاص بإنشاء وترميم الكنائس.

وأشار رياض أن اللجنة أوصت الداخلية بتطوير أداء أفراد الشرطة عن طريق تخصيص دورات تدريبية لاسيما في مهارات التفاوض، والحرص على حسن معاملة السجناء والمحبوسين احتياطيا والمقبوض عليهم، وإعمال الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود، مؤكدا أن اللجنة طالبت كذلك بتفعيل دور النيابة في التفتيش على السجون.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات الدينية، فاللجنة أوصت بضبط المناهج التعليمية لتعزيز المحبة والتعايش السلمي، معتبرا أن الكارثة الكبرى في مصر هي التعليم، مشددا على أهمية تطوير الخطاب الديني لمواكبة روح العصر.

وبالنسبة لسيناء، قال رياض إن اللجنة أوصت بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين هناك وخلق فرص عمل جديدة لهم والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، مع توصيل السكك الحديدية إلى رفح، وإبراز الدور الوطني الذي قام به أهالي سيناء أثناء فترات العدوان الإسرائيلي.

وأكد رياض أن 30 يونيو لم يحدث من فراغ ولكن نتيجة حركة تاريخية، وأن جزءا كبيرا جدا من التقرير له قيمة تاريخية قام به أشخاص لهم باع طويل في هذا المجال ، منوها بأن اللجنة تتمتع بالاستقلالية وهو ما تضمنه قرار إنشائها، وأن سلطات الدولة لم تتدخل في عمل اللجنة، وتعاون بعض الجهات الحكومية مع اللجنة كان جيدا والبعض الآخر لم يكن بالقدر المأمول.

> واستعرض رياض بحضور الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور وممثل عن البابا تواضروس وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وشخصيات عامة تاريخ إنشاء اللجنة والفترة التي تغطيها، سواء فيما يتعلق بجمع المعلومات أو التوثيق وسماع الشهادات وتوصيف كيفية حدوث هذه الأحداث.

وأعقبت كلمة رياض عرضا قدمه الأمين العام للجنة المستشار عمر مروان للقطات فيديو تسجل اللحظات منذ تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم، مرورا بالاعتداء على أجهزة الأمن في أحداث متفرقة وتحريض بعض الإسلاميين عن العنف، واعتصامي رابعة والنهضة وما تلاهما من أحداث يغطيها عمل اللجنة.

أ ش أ