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بالصور.. مؤتمر “الخوارج الجدد” بجامعة قناة السويس يحذر من تظاهرات 28 نوفمبر

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حذر مؤتمر الخوارج الجدد بجامعة قناة السويس الذى أختتمت فعالياته قبل قليل بكلية الاداب بالجامعة برعاية  الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور أسامة السيد عميد أداب قناة السويس والدكتور حسن يوسف الشاعروأستاذ النقد الأدبى وعميد معهد الدراسات الاندونيسية بالجامعة، من دعوات التظاهر يوم 28 الجارى.

وقال إن الدعوة ضد الاسلام لأنها تدعو إلى رفع المصاحف فى عودة لزمن الخوارج، عندما رفعوا المصاحف على ألسنة الرماح وقتل فيها 15 ألف من المسلمين فى حرب الفتنة والخوارج.

وحرم الدكتور عبد المنهى أمين أستاذ الفقه الإسلامى والشيخ عبد الرحمن محمود مدير التوجيه الدينى بالأوقاف الدعوة وطالب المصريين بعدم الاستجابة، موضحًا أن كل الجماعات التى تتخذ من دون الله ورسوله سنة لا تعرف عن الدين شيئا وليست من الاسلام فى شيء.

وشارك مئات الطلبة والطالبات فى المؤتمر وتبادولوا مع الحضور العديد من القضايا الدينية والمجتمعية.

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