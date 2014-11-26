مسيرة حاشدة ويوم رياضى بجنوب سيناء لدعم الجيش والشرطة ورفض الإرهاب

تنظم اللجنة العليا للشباب بجنوب سيناء غدا الخميس مسيرة حاشدة بالتنسيق مع التربية والتعليم والشباب والرياضى يشارك فيها تلاميذ وطلاب المدارس والبدو والوافدين لدعم الجيش والشرطة فى حربهما ضد الارهاب ورفض مظاهرات 28 نوفمبر التى دعت اليها بعض التيارات الداعمة لتنظيم الاخوان.

وقال محمد عبد السلام رئيس اللجنة العليا للشباب بجنوب سيناء ان المسيرة سوف تبدأ من ديوان عام المحافظة الساعة التاسعة صباح الخميس وتطوف شوارع مدينة طور سيناء بالإعلام بمشاركة الفرق الكشفية على أنغام الأغانى الوطنية لدعم الجيش والشرطة ورفضًا لمظاهرات 28 نوفمبر.

وفى سياق متصل، قدم الاذاعى أسامة عفيفى رئيس اذاعة جنوب سيناء مبادرة يوم رياضى تحت شعار” فى حب مصر” تنظمه إذاعة جنوب سيناء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة واللجنة العليا للشباب وسوف يقدم من خلاله العروض والمسابقات الرياضة والمواهب المختلفة لتلاميذ المدارس.

ومن جانبه اكد اسامة عفيفى رئيس اذاعة جنوب سيناء ان فكرة اليوم الرياضى لدعم الجيش والشرطة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن واكتشاف المواهب بين التلاميذ مشيرا الى ان اليوم سوف ينفذ 4 ديسمبر باستاد طور سيناء الرياضى بحضور المحافظ واهالى جنوب سيناء.

وأضاف جلال سلام موجه عام التربية الرياضية بجنوب سيناء انه سوف تشارك فى اليوم الفرق الرياضية والكشفية بجميع المراحل، بالإضافة إلى تقديم عرض رياضى عن ثورة 25 يناير و30 يونيو.