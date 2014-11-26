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البابا: أمرت بالتحقيق في حادثة تحرش جنسي في إسبانيا

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قال البابا فرنسيس أنه أمر بإجراء تحقيق في حادثة تحرش جنسي لقساوسة بقاصر في أسبانيا لأنه شعر أن الكنيسة يجب عليها ألا تخفي الحقيقة.

والقي القبض على ثلاثة قساوسة كاثوليك إسبان وشخص ليس له منصب كهنوتي بالكنيسة، الإثنين. وظهرت القضية بعدما كتب رجل رسالةالي البابا يخبره كيف أنه وقع ضحية لتحرش جنسي عندما كان صبيا للمذبح.

وقال البابا فرنسيس ردا على سؤال من صحفي أسباني على متنطائرته التي أقلعت من ستراسبورج في فرنسا حيث ألقى كلمة أمامالبرلمان الأوروبي «لقد قرأتها. واتصلت بهذا الشخص وأخبرته أن يذهب إلى الأسقف في اليوم التالي ثم كتبت إلى الأسقف وطلبت منه أن يفتح تحقيقا».

«تلقيت هذه الأنباء ببالغ الحزن.. وبالغ الأسى لكن الحقيقة هي الحقيقة ويجب ألا نخفيها.»

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